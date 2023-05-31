Вашингтон, 31 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что украинские войска начнут наступление летом. Об этом он рассказал 31 мая в интервью телеканалу CNN.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

Кирби отметил, что США хотят обеспечить Украину всем необходимым для «защиты», пока она готовится к «наступлению летом».

«Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалёком будущем», — заявил он.

Однако точных сроков украинского наступления Кирби при этом не назвал, и ответил, что американские военные находятся «в контакте» с украинской стороной.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в США назвали главный признак начала контрнаступления ВСУ. По мнению военного эксперта Эндрю Мэтрика, им станет концентрация западной бронетехники на передовой. При её массовом появлении конкретное направление наступления, по его словам, будет уже неважно.

Однако в России считают, что ресурсы украинской армии истощены, поэтому контрнаступление ВСУ изначально обречено на провал. Такое мнение высказал глава оборонного комитета Совфеда России Виктор Бондарев. Он уверен, что пропагандисты на Украине только делают вид, что войска вооружены до зубов.

Запад, между тем, уже начинает готовиться к ответу России на контрнаступление ВСУ. Как отметили в издании The Guardian, британские официальные лица на недавно прошедшем в Японии саммите G7 заявили, что нужно быть готовыми к крайним мерам в такой ситуации. Среди таких мер в материале называются ядерные угрозы и кибератаки.