Пекин, 31 мая, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Действия китайских пилотов в отношении американского самолёта-разведчика в Южно-Китайском море были законными и профессиональными. Об этом говорится в опубликованном 31 мая в официального представителя южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Наньдуна.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация НОАК

Индо-Тихоокеанское командование американской армии 30 мая заявило, что истребитель J-16 китайских Военно-воздушных сил произвёл «излишне агрессивный манёвр» перед стратегическим самолетом-разведчиком американских ВВС RC-135 во время полёта последнего над Южно-Китайским морем.

Как указал Чжан Наньдун, 26 мая самолёт-разведчик США намеренно проследовал в зону военных учений НОАК для проведения разведки.

Он подчеркнул, что предпринятые китайскими военными манёвры «законны и профессиональны», и добавил, что войска южной зоны боевого командования армии Китая сохраняют высокий уровень боеготовности, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также мир и стабильность в Южно-Китайском море.

В Пекине неоднократно отмечали, что на протяжении долгого времени Вашингтон использует корабельную авиацию для разведки у берегов Китая, нанося ущерб его безопасности и суверенитету. Кроме того, отношения двух стран омрачаются проблемой Тайваня.

В августе 2022 года отношения между США и Китаем особенно ухудшились после визита спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на остров.

При этом американские власти пытаются организовать встречу главы Пентагона Остина с министром обороны КНР Ли Шанфу, предыдущие переговоры которых прошли на полях ежегодного форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая Китай отклонил предложение США о проведении встречи на уровне глав министерств обороны на полях «Шангри-Ла диалога», который пройдёт со 2 по 4 июня этого года.