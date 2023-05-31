Москва, 31 мая, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Эритреи Исайасом Афеворки, который находится в России с официальным визитом. Об этом 31 мая сообщил Кремль.

kremlin.ru Владимир Путин

«Должны прежде всего уделить внимание развитию торгово-экономических связей, здесь у нас есть неплохие перспективы», — сказал Путин на встрече.

Ожидается, что Россия и Эритрея подпишут ряд межправительственных соглашений.

Ранее в этот же день в пресс-службе Кремля заявили, что лидеры России и Эритреи обсудят перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, а также всевозможные значимые международные вопросы. Эритрея выступает против антироссийских санкций, так как ограничительные меры в первую очередь негативно сказываются на африканских странах.

Россия и Эритрея договорились в конце января 2023 года создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике. Глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом заявил, что стороны заинтересованы в наращивании торгово-экономического сотрудничества.