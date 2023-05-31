Санкт-Петербург, 31 мая, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Актриса Таисия Вилкова, известная своими высказывания о ненависти к России в связи с проводимой спецоперацией, а также публикацией в социальных сетях фейков про Бучу, даёт благотворительные концерты в России.

Владимир Гердо/ТАСС Актриса Таисия Вилкова

Недавно она стала амбассадором благотворительного фонда «Помощь» и совместно с «Невидимым театром» в Санкт-Петербурге организовала концерт в честь Дня защиты детей.

Спектакль-концерт под названием «Вечерний утренник для взрослых» состоится 1 июня на площадке Невидимого театра. На своей страничке в соцсети актриса пригласила всех желающих прийти и посмотреть, как она со сцены будет «петь детские песни с совсем недетскими смыслами».

Заявлялось, что вырученные от творческой деятельности средства пойдут на благотворительность. Однако пользователи соцсетей усомнились в этом, предположив, что деньги собирают на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ). Известно, что публикации о своем отношении к СВО актриса удалила.

Как заверили корреспондента ИА Регнум в фонде «Помощь», средства для помощи Украины они не собирают, полученные деньги направят на лечение тяжелобольных детей в России.

По информации СМИ, сразу после 23 февраля 2022 года Таисия Вилкова с мужем и маленькой дочерью из России уехала. Но уже через три месяца артистка вернулась и продолжила зарабатывать в России деньги.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Вилкова, известная по роли в фильме «Непослушник» и по своим антироссийским высказываниям в соцсетях, пропала из состава актёров в ряде спектаклей театра имени Пушкина. На спектакли «Влюбленный Шекспир», «Между делом» и «Три Ивана», которые должны были состояться в марте и апреле, на сайте театра заявляли других актрис.

В пресс-службе театра корреспонденту ИА Регнум заявили, что Таисия Вилкова не играет в театре имени Пушкина в Москве с начала театрального сезона, то есть с сентября 2022 года. Её участие в спектаклях не планируется.

Ранее пользователи Сети призвали проверить на экстремизм высказывания Вилковой в социальной сети о ненависти к России в связи со спецоперацией. Но в правоохранительные органы никто заявление не подал, поэтому проверку не проводили.

Вилкова в апреле прошлого года заявила в соцсети, что Россия якобы посылает «своих мужчин на смерть», «разваливает экономику», «арестовывает тысячами несогласных», и что она гордится «своими коллегами, которые высказываются».