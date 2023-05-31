Москва, 31 мая, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Зарплату бюджетникам в новых субъектах России приведут в соответствие с майскими указами президента. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину 31 мая на совещании с членами кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

«По вашему поручению принято решение по увеличению с 1 января 2023 года на 20% фондов оплаты труда», — заявила Голикова.

Как отметила вице-премьер, с 1 января 2024 года предусмотрено увеличение фонда оплаты труда бюджетников, чтобы довести заработную плату до уровня майских указов президента 2012 года.

Индексацию заработной платы сотрудников бюджетного сектора российской экономики поручил провести в январе 2023 года президент России Владимир Путин. Глава государства также поручил выделить необходимую финансовую помощь регионам, которые в неё нуждаются.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков (СРЗП) отметил в октябре 2022 года, что законодательный механизм интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей максимально защитит права миллионов жителей новых территорий России. Он пояснил, что имеющиеся у людей документы об образовании признают, а трудовой стаж засчитают в соответствии с российским законодательством. Кроме того, проживающие в новых субъектах бюджетники и пенсионеры получат те же выплаты, что и во всех других регионах России.