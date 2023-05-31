Вашингтон, 31 мая, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не поощряют атаки Киева на Россию и добились заверений того, что поставляемое Вашингтоном оружие не будет для этого использоваться. Об этом 31 мая заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Мы не хотим поощрять атаки внутри России или потворствовать им, потому что не желаем, чтобы война эскалировала за пределы [конфликта]», — сказал он.

Кирби добавил, что страны Запада во главе с США не хотят вступать в прямой конфликт с Россией, так как это приведёт к намного большим страданиям в Европе.

Также он указал, что Вашингтон получил заверения от Киева в том, что последний не станет использовать поставленное ВСУ вооружение для ударов по российской территории.

«Но когда оно поступает к ним, оно принадлежит им», — отметил Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в немецком правительстве считают законными удары украинской армии по территории России. Он назвал легитимными с точки зрения международного права удары ВСУ на территории России оружием украинского производства.

В апреле глава минобороны ФРГ Борис Писториус назвал приемлемыми удары ВСУ по российской территории. Он уточнил, что в вопросе будущих поставок оружия и боеприпасов для Киева Западу необходимо отдавать себе отчёт, что поставки запрещённых во всём мире типов бомб, являются недопустимыми.

Утром 30 мая Киев произвёл атаку беспилотников на жилые дома в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия с дронами зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Президент России Владимир Путин назвал предпринятую Киевом атаку актом терроризма.