Нью-Йорк, США, 31 мая, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон убедил украинского коллегу Владимира Зеленского согласиться на саммит в Париже, посвященный мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от европейских дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По данным журналистов, сначала украинский президент попросил помочь ему наладить связи председателем Китая Си Цзиньпином и лидерами других крупных стран. Макрон на это предложил провести конференцию в Париже, что поддержали Дания и Швеция.

В итоге французский президент убедил украинского коллегу признать, что Киеву в конце концов придётся вести мирные переговоры с Москвой. Таким образом, пришло решение провести мирный саммит.

В издании отметили, что список участников этого мероприятия в Париже пока не определи. Европейские дипломаты пытаются привлечь у нему Бразилию, Китай, у них есть надежды, что саммит посетят наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В Париж также пригласят президента США Джо Байдена и других лидеров наиболее важных стран, входящих в НАТО. Встречу планируют провести до саммита Североатлантического альянса, который должен пройти в июле.

В феврале Макрон уже призывал украинского президента начать мирные переговоры с Россией, но получил отказ. Одновременно с этим французский лидер призывал западные страны помочь Киеву подготовиться к контрнаступлению.

Как отметил бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен, конфликт на Украине длится так долго, именно из-за того, что Запад поставляет туда вооружение. Он также не исключил, что конфликт может разрастись до новой мировой войны.