Москва, 31 мая, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о нежелании эскалации конфликта на Украине. Ответ она опубликовала в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В соответствии с приведённой цитатой, США не хотят, чтобы удары Украины по территории России стали причиной эскалации конфликта в «войну против Запада». Захарова заявила, что говорить такое — смешно.

«Сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров, а теперь заявляют о «нежелании эскалации». «Война Запада» в гибридном формате уже давно идёт», — написала представитель МИД.

Ранее она высмеяла заявление Белого дома о непричастности к атакам беспилотников на Кремль. Захарова напомнила, что обычно США сразу заявляют о своей информированности даже по весьма сомнительным вопросам, но, почему-то, не в этот раз.

Перед этим координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США ещё не располагают данными о том, что произошло в Кремле, и не готовы давать оценки. Так он прокомментировал атаку украинских беспилотников на Кремль, которая произошла в ночь на 3 мая. Тогда два крупных БПЛА уничтожили спецслужбы прямо над куполом Сенатского дворца в Кремле.