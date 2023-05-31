Вашингтон, 31 мая, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин установил правила, которые дали ему самые высокие шансы на победу в конфликте на Украине. Об этом 31 мая написал обозреватель издания Washington Times Питер Моричи.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Путин провёл красные линии — любое взаимодействие с силами НАТО и ядерное оружие», — говорится в его статье.

Обозреватель отметил, что, по его мнению, президент США Джо Байден, боясь реакции Путина, не стал поставлять Украине тактические ракетные системы и беспилотники MQ-1C Grey Eagle.

Также Моричи указал, что, по его утверждению, Североатлантический альянс якобы осуществляет только сдерживание России на Украине, а не ведёт активного вмешательства в конфликт.

«Путин, а не Байден определяет американскую политику безопасности в Европе», — заключил автор публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта Путин заявил, что Запад переходит все красные линии, поставляя оружие Киеву. Глава государства подчеркнул, что поставки Украине оружия, включая боеприпасов с обеднённым ураном, — это «пересечение красной и даже бордовой линии».

Также 30 мая президент заявил, что Запад в последние годы создал из Украины «антироссию». Он указал, что после развала Советского Союза территорию Украины контролировали люди, руководимые Западом. И делалось это с целью борьбы с Россией и создания максимально антироссийского государства.