Москва, 31 мая, 2023, 16:00 — ИА Регнум. До конца 2023 года всех жителей новых регионов России необходимо обеспечить полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом вице-премьера Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину 31 мая на совещании с членами кабмина.

ИТАР-ТАСС/Алексей Павлишак Полис ОМС

«До 31 декабря 2023 года все граждане новых регионов должны быть обеспечены полисами», — заявила Голикова.

Вице-премьер добавила, что в новых регионах восстановили 87 объектов здравоохранения, а до конца года планируется завершить работы по восстановлению ещё более 90 объектов.

В декабре 2022 года фонд обязательного медицинского страхования передал администрациям новых российских регионов — ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — документы для организации работы территориальных фондов и системы ОМС. Территориальные фонды в присоединенных к России регионах стали выступать в качестве страховых медорганизаций, в том числе обеспечивающих выдачу полисов.

Председатель ФОМС Илья Баланин напомнил, что по полису ОМС жители новых регионов вправе получать бесплатную качественную медицинскую помощь по всей России, в том числе высокотехнологичную во всех федеральных клиниках.