Пхеньян, 31 мая, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Южнокорейские разведчики с помощью искусственного интеллекта определили вес главы КНДР Ким Чен Ына. Как 31 мая сообщило агентство Yonhap, северокорейский лидер весит более 140 килограммов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Информацию обнародовал депутат южнокорейского парламента Ю Сан Бом. Он сослался на доклад разведки парламентскому комитету, секретарем которого является. По его сведениям, северокорейский лидер может страдать от бессонницы, которая влияет на его внешний облик.

«В ходе публичного выступления 16 мая Ким Чен Ын выглядел уставшим, с чёткими тёмными кругами под глазами. Анализ веса с помощью искусственного интеллекта показал, что он весит где-то между 140 и 150 килограммами», — процитировало издание данные Ю Сан Бома.

Также в соответствии с докладом, на руках у главы КНДР якобы заметили царапины, которые приняли за проявления дерматита из-за аллергии или стресса.

Ранее ИА Регнум сообщало об угрозах Ким Чен Ыну со стороны Минобороны Южной Кореи. В ведомстве пригрозили ему «падением режима». Южнокорейские военные обвинили власти КНДР в готовности «начать войну», призвав Пхеньян немедленно остановить ядерную программу и вернуться на путь денуклеаризации, который в Сеуле считают единственным способом улучшить жизнь народа Северной Кореи.