Минск, 31 мая, 2023, 15:52 — ИА Регнум. В сети появились кадры прорыва российской семьи с тремя детьми на автомобиле через границу Польши и Белоруссии. Видео 31 мая опубликовал пограничный комитет Белоруссии в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

На кадрах видно, как водитель автомобиле тёмного цвета пытается несанкционированного выехать из польского пункта пропуска «Тересполь» в направлении Белоруссии. Машина резко рванула через шлагбаум во время проверки паспортов. Преодолев польские инженерные заграждения, повреждённая автомашина остановилась перед затором транспорта недалеко от моста через Западный Буг.

После женщина с тремя детьми бросилась бежать на белорусскую территорию, а мужчина развернул машину поперёк, чтобы помешать пограничникам догнать их.

Главу семейства задержали, а матери с детьми удалось попасть в Брест.

«В белорусском пункте пропуска «Брест» женщина пояснила, что они с мужем являются гражданами России и проживали в Швеции», ― говорится в сообщении комитета.

Местные органы власти пытались забрать у них детей и временно передать в приёмную семью. Однако по итогам судебного разбирательства детей удалось оставить с родителями. После этого супруги решили вернуться на родину. сейчас женщина и дети переданы представителям Генерального консульства Российской Федерации в Бресте.

Как сообщало ИА Регнум, россиянин, спасая семью, утром 30 мая предпринял попытку прорваться из Польши в Белоруссию. Он протаранили шлагбаум на границе. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчину задержали.

У женщины и мужчины были российские паспорта, у одного из детей тоже был паспорт РФ, а у двоих детей — шведские. Теперь задержанный россиянин будет нести ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального вреда.

Женщина рассказала, что хотела бы вернуться с детьми в Чечню.