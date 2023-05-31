Вашингтон, 16 марта, 2017, 08:40 — ИА Регнум. В проекте бюджета США на 2017 финансовый год будет сокращено финансирование на альтернативные источники энергии и выделено $1,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом заявил глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, сообщает Reuters.

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По его словам, финансирование по линии агентства по защите окружающей среды будет урезано в части, которая не согласуется с взглядом президента на изменение климата и альтернативные источники энергии.

$1,5 млрд, предусмотренные законопроектом, будут выделены в 2017 году, если бюджет примут. Сколько километров стены будет построено на эти средства, Малвейни не уточнил. В 2018 году на строительство стены предусмотрено выделение 2,6 млрд.

Законопроект о бюджете США будет опубликован в 07:00 по местному времени 16 марта (14:00 мск). В нем будет содержаться лишь предварительное описание планируемых расходов Белого дома, окончательно бюджет будет сформирован в мае, далее его обсудит Конгресс.

Ожидается, что бюджет станет дефицитным — в размере $488 млрд. Всего на оборону в 2017 году власти США предусмотрели выделение дополнительных $54 млрд. Это на 10% больше, чем годом ранее, бюджет министерства внутренней безопасности США увеличится на 6%.

Напомним, во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп настаивал на значительном увеличении ассигнований на инфраструктуру и на военную сферу, что и нашло отражение в проекте бюджета на 2017 финансовый год.