Военный эксперт раскритиковал заявления о «ползучем наступлении» ВСУ
Военный эксперт Онуфриенко счёл неправильным называть действия ВСУ «ползучим контрнаступлением»
Москва, 31 мая, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины так и не смогли сформировать ударный стотысячный кулак для начала полномасштабного контрнаступления. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 мая заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Комментируя заявление врио главы ДНР Яна Гагина о начале так называемого ползучего контрнаступления украинских войск, Онуфриенко, указал, что такая формулировка может создать неверное представление о реальной ситуации.
«Идут боевые действия. Наша армия больших стратегических наступательных действий пока не предпринимает. Мы сейчас ведём в основном оборонительные бои. И противник в такой ситуации всё время и везде пробует нашу оборону, проводит разведку боем, пытается улучшить свои позиции и не дать нам продвинуться вперёд», — объяснил Онуфриенко.
Поэтому, как полагает эксперт, в рамках боевых действий подобного масштаба бессмысленно говорить о «ползучем» или «позиционном наступлении». Что касается причин такой тактики ВСУ, то, по его мнению, скорее всего, вооруженные силы Украины так и не смогли сформировать ударный кулак.
«Ставилась задача создания стотысячной группировки для наступления. Но у них были большие потери, и они собрали максимум 70 тысяч человек. Реально — 55 тысяч. То есть вполовину меньше», — констатировал Онуфриенко.
Он пояснил: руководство ВСУ хорошо понимает, что если контрнаступление окажется неудачным, то в дальнейшем у них не останется резервов.
«Противник не идиот — он понимает, что мы можем наступать где угодно, создав огромный качественный и количественный перевес. И для купирования нашего наступления нужно иметь свои резервы. Причём не в одном месте, — заметил военный эксперт. — И этот «тяни-толкай» не прекратится до тех пор, пока уже мы не начнём наступать. Лишая противника инициативы и вынуждая отвечать на наши действия».
В такой ситуации, по мнению Онуфриенко, со стороны ВСУ следует ждать продолжения полномасштабных провокаций, то есть наступлений небольшими силами — несколько рот, несколько десятков единиц бронетехники.
«Это позволяет создавать картинку, что они действуют успешно. Если они при этом теряют десяток единиц бронетехники, то в этом нет ничего страшного — Запад даст ещё. Пушечного мяса тоже не жалко», — подытожил собеседник ИА Регнум.
Ранее Гагин в эфире «Первого канала» предположил, что украинские войска начинают переходить в ползучее контрнаступление, из-за чего начали более активно работать вражеские артиллерия и диверсионные группы.
При этом российские военные группировки «Центр» уже пресекли четыре попытки атак за сутки со стороны 67-й механизированной бригады ВСУ около Серебрянского лесничества. Украинские войска понесли существенные потери и вернулись на свои позиции.
Между тем в США продолжают оптимистично оценивать возможности вооружённых сил Украины. Так, по словам американского сенатора Линдси Грэма, в предстоящие дни все увидят довольно «впечатляющую демонстрацию мощи» ВСУ, так как Украина якобы уже создаёт условия для своего контрнаступления.
В то же время, по данным Минобороны РФ, группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику — в мае ВСУ потеряли более 16 тысяч военнослужащих, а также 16 самолётов, пять вертолётов и более 400 единиц танков и другой бронетехники.