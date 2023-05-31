Москва, 31 мая, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины так и не смогли сформировать ударный стотысячный кулак для начала полномасштабного контрнаступления. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 мая заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Комментируя заявление врио главы ДНР Яна Гагина о начале так называемого ползучего контрнаступления украинских войск, Онуфриенко, указал, что такая формулировка может создать неверное представление о реальной ситуации.

«Идут боевые действия. Наша армия больших стратегических наступательных действий пока не предпринимает. Мы сейчас ведём в основном оборонительные бои. И противник в такой ситуации всё время и везде пробует нашу оборону, проводит разведку боем, пытается улучшить свои позиции и не дать нам продвинуться вперёд», — объяснил Онуфриенко.

Поэтому, как полагает эксперт, в рамках боевых действий подобного масштаба бессмысленно говорить о «ползучем» или «позиционном наступлении». Что касается причин такой тактики ВСУ, то, по его мнению, скорее всего, вооруженные силы Украины так и не смогли сформировать ударный кулак.

«Ставилась задача создания стотысячной группировки для наступления. Но у них были большие потери, и они собрали максимум 70 тысяч человек. Реально — 55 тысяч. То есть вполовину меньше», — констатировал Онуфриенко.

Он пояснил: руководство ВСУ хорошо понимает, что если контрнаступление окажется неудачным, то в дальнейшем у них не останется резервов.

«Противник не идиот — он понимает, что мы можем наступать где угодно, создав огромный качественный и количественный перевес. И для купирования нашего наступления нужно иметь свои резервы. Причём не в одном месте, — заметил военный эксперт. — И этот «тяни-толкай» не прекратится до тех пор, пока уже мы не начнём наступать. Лишая противника инициативы и вынуждая отвечать на наши действия».

В такой ситуации, по мнению Онуфриенко, со стороны ВСУ следует ждать продолжения полномасштабных провокаций, то есть наступлений небольшими силами — несколько рот, несколько десятков единиц бронетехники.

«Это позволяет создавать картинку, что они действуют успешно. Если они при этом теряют десяток единиц бронетехники, то в этом нет ничего страшного — Запад даст ещё. Пушечного мяса тоже не жалко», — подытожил собеседник ИА Регнум.

Ранее Гагин в эфире «Первого канала» предположил, что украинские войска начинают переходить в ползучее контрнаступление, из-за чего начали более активно работать вражеские артиллерия и диверсионные группы.

При этом российские военные группировки «Центр» уже пресекли четыре попытки атак за сутки со стороны 67-й механизированной бригады ВСУ около Серебрянского лесничества. Украинские войска понесли существенные потери и вернулись на свои позиции.

Между тем в США продолжают оптимистично оценивать возможности вооружённых сил Украины. Так, по словам американского сенатора Линдси Грэма, в предстоящие дни все увидят довольно «впечатляющую демонстрацию мощи» ВСУ, так как Украина якобы уже создаёт условия для своего контрнаступления.

В то же время, по данным Минобороны РФ, группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику — в мае ВСУ потеряли более 16 тысяч военнослужащих, а также 16 самолётов, пять вертолётов и более 400 единиц танков и другой бронетехники.