Салехард, 31 мая, 2023, 15:39 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) детям из семей военнослужащих компенсируют полную стоимость билетов в отпуск и обратно. Новую меру поддержки для участников спецоперации и их семей анонсировал губернатор Дмитрий Артюхов в ходе церемонии открытия филиала госфонда «Защитники Отечества». Мероприятие состоялось в Салехарде.

Пресс-служба губернатора и правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Губернатор Ямало-Ненецкого АО Александр Артюхов

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, детям военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации, компенсируют полную стоимость билетов в отпуск и обратно. Размер компенсации не может превышать 30 тысяч рублей. Мера распространяется на несовершеннолетних, неработающих и не вступивших в брак студентов до 23 лет. Поддержка будет действовать на поездки с 1 мая по 30 сентября. Чтобы возместить расходы, нужно лишь обратиться в окружной департамент социальной защиты населения. Представителям ведомства необходимо предоставить оригиналы проездных документов.

Также губернатор Дмитрий Артюхов поручил проработать вопрос бесплатного проезда на рейсах региональной авиакомпании «Ямал» для военнослужащих, которые возвращаются в отпуска домой. В мае предприятие уже ввело фиксированную цену на билеты для участников спецоперации, их супругов и детей. Мера поддержки позволит приобрести билет по минимальному тарифу на рейсах перевозчика по субсидируемым и коммерческим направлениям. Условия и список документов для покупки билетов можно узнать на сайте авиакомпании.

Напомним, что госфонд поддержки участников специальной военной операции был создан по поручению президента России Владимира Путина в апреле этого года. Организованная форма предоставления помощи позволит сделать процессы проще для получателей мер. В каждом муниципалитете Ямала оказывают адресную помощь участникам СВО и их семьям. Для них доступно более 40 мер поддержки. Это выплаты и льготы в сферах социальной защиты, образования, здравоохранения, занятости и ряда других.