Появились снимки здания ГУР в Киеве после ракетного удара российской армии
СМИ опубликовали спутниковые снимки здания ГУР в Киеве после ракетного удара России
Киев, 31 мая, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Издание «Украина. ру» распространило в Telegram фотографии здания штаб-квартиры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, сделанные со спутника, после удара российских войск.
«Либо по зданию ГУР действительно прилетело очень серьезно и завалило тамошний бункер, либо они внезапно решили делать ремонт и выкопали огромное количество земли прямо на внутренний двор и стоянку», — говорится в комментарии к фотоснимкам.
Украинское издание опубликовало снимки здания за 25 и 30 мая.
Как передавало ИА Регнум, Минобороны 30 мая сообщило, что Вооружённые силы России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по центрам принятия решений Украины, в которых под руководством кураторов из стран Запада велась подготовка терактов на российской территории. Все назначенные объекты удалось поразить.
Президент России Владимир Путин подтвердил эту информацию. Он пояснил, что Вооружённые силы России были вынуждены ответить на развязанную Украиной в Донбассе войну. Однако, подчеркнул президент, в отличие от киевских властей российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре.