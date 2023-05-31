Киев, 31 мая, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Издание «Украина. ру» распространило в Telegram фотографии здания штаб-квартиры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, сделанные со спутника, после удара российских войск.

Dimant Штаб-квартира ГУР МОУ в Киеве

«Либо по зданию ГУР действительно прилетело очень серьезно и завалило тамошний бункер, либо они внезапно решили делать ремонт и выкопали огромное количество земли прямо на внутренний двор и стоянку», — говорится в комментарии к фотоснимкам.

Украинское издание опубликовало снимки здания за 25 и 30 мая.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны 30 мая сообщило, что Вооружённые силы России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по центрам принятия решений Украины, в которых под руководством кураторов из стран Запада велась подготовка терактов на российской территории. Все назначенные объекты удалось поразить.

Штаб-квартира ГУР МОУ в Киеве/ Снимок со спутника

Президент России Владимир Путин подтвердил эту информацию. Он пояснил, что Вооружённые силы России были вынуждены ответить на развязанную Украиной в Донбассе войну. Однако, подчеркнул президент, в отличие от киевских властей российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре.