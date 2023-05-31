Махачкала, 31 мая, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Момент убийства главы села Рубас в Дербентском районе Дагестана Гаджикурбана Байрамбегова попал на камеры наблюдения. Кадры с места преступления опубликовал Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

На кадрах видно, как к вышедшему из здания сельскому главе подходит мужчина, который до этого сидел в припаркованной у обочины машине и практически в упор стреляет в него. После этого спокойно садится в автомобиль и уезжает.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане 31 мая убили главу села Рубас в Дербентском районе Гаджикурбана Байрамбегова. Отмечалось, что чиновника убили в момент, когда он выходил из здания местной администрации. Преступник выстрелил в него из огнестрельного оружия и скрылся на автомобиле.

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Позднее МВД сообщило о задержании подозреваемого. Им оказался 58-летний местный житель Садик Таибов. Он сам сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. По словам задержанного, у него с убитым был серьёзный конфликт из-за недвижимости, мирно разрешить который не удавалось в течение длительного времени. Он добавил, что совершил преступление из-за того, что глава села продал его дома и сделал бомжом.

Убийство главы одного из сёл Дербентского района произошло в день, когда глава Дагестана Сергей Меликов совершает рабочую поездку в этот район. О населённом пункте Рубас известно, что он находится в 20 километрах к юго-востоку от города Дербента. В селе проживают немногим более трёх тысяч жителей.