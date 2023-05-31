Минск, 31 мая, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Депутаты Палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии 31 мая в ходе заседания приняли законопроект о ратификации соглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Об этом сообщило БелТА.

Владимир Смирнов/ТАСС Речное судоходство

Соглашение предусматривает право судам обеих стран выполнять перевозки между портами в России и Белоруссии, а также использовать внутренние водные пути для транзита. Это относится и морскому прибрежному (каботажному) судоходству.

В документе говорится о создании смешанной комиссии, которая будет разрешать судам одной страны пользоваться внутренними путями и портами другой страны. Москва и Минск также обязуются максимально быстро выполнить всё, что нужно для упрощения пограничных, таможенных и санитарных процедур.

Россия и Белоруссия подписали соглашение о судоходстве 28 декабря 2022 года в Москве. Его разработали в рамках Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 6 апреля сообщил об успешной работе над формированием единого рынка электроэнергии с Белоруссией. Стороны готовят соответствующий договор, также планируется объединить газовый и нефтяной рынки двух государств.