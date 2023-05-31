Познань, Польша, 31 мая, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В Польше задержали 52-летнюю украинскую беженку, продававшую детей педофилам. Об этом 31 мая написала газета Gazeta Wyborcza.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По данным издания, Светлана П. прибыла в Познань из Синельниково Днепропетровской области, в марте 2022 года она пересекла польскую границу с десятью приёмными детьми. Навестившие беженку волонтёры обнаружили, что дети были голодны и запуганы. Для них организовали кинопоказ, чтобы пообщаться с ними без матери. В ходе беседы они признались, что она избивала их и издевалась, некоторым выбила зубы, избивала по половым органам.

В итоге женщине предъявили десять обвинений, по одному на каждого ребёнка. В процессе разбирательств выяснилось, что за время жизни на Украине и в Польше она продавала детей педофилам. Как сообщило издание, Светлана вину в случившемся не признала и заявила, что дети врут.

ИА Регнум ранее сообщало об украинке, планировавшей вывозить детей-сирот из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик за границу. Женщину задержали в Москве. Она приехала в Россию по заданию фонда Save Ukraine, который работает со Службой безопасности Украины (СБУ).