Лондон, 31 мая, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Своими высказываниями о якобы «легитимном праве» Украины наносить удары по объектам в России глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли только поощряет Украину совершать теракты на территории РФ. Об этом 31 мая заявили в посольстве России в Лондоне.

President.gov.ua Премьер Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский

«Воинственные заявления главы британской «дипломатии» нельзя рассматривать иначе как поощрение киевского режима на новые террористические нападения на гражданские объекты и мирных жителей нашей страны», ― говорится в комментарии, распространённом дипмиссией 31 мая.

В посольстве считают, что подобные высказывания характеризуют готовность Клеверли принять на себя ответственность за причиняемые россиянам ущерб и страдания, а также за опаснейшую эскалацию конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Британии Джеймс Клеверли после атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область утром 30 мая заявил, что Украина якобы имеет легитимное право наносить удары за пределами своей территории по объектам в России. По его словам, законные военные цели вне Украины являются частью её самообороны.

В ответна это заявление замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев сказал, что любое должностное лицо Соединённого Королевства, разделяющее подобную позицию, может рассматриваться как законная военная цель для России.

Политик пояснил, что Лондон де-факто ведёт войну с Москвой, поэтому «бестолковые чиновники Британии» должны помнить, что их статус также, по мнению Медведева, можно расценивать как пребывание в состоянии войны.