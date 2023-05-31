В Германии назвали законными удары ВСУ по территории России
В кабмине ФРГ назвали законными удары ВСУ по территории России оружием производства Украины
Берлин, 31 мая, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В кабинете министров Германии считают законными удары украинской армии по территории России. Об этом 31 мая на брифинге сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
Он назвал легитимными с точки зрения международного права удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России оружием украинского производства.
«Международное право считает такие удары легитимными», — заявил Хебештрайт.
Ранее глава Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан заявил, что расходы Германии на поддержку Украины в конфликте с Россией к концу 2023 года могут превысить 160 млрд долларов, или 4% ВВП.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле глава министерства обороны Германии Борис Писториус счёл приемлемыми удары ВСУ по территории России. При этом министр отметил, что в вопросе будущих поставок оружия и боеприпасов Западу необходимо отдавать себе отчёт, что поставки запрещённых во всём мире типов бомб недопустимы.
Утром 30 мая произошла атака дронов на жилые дома в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Президент Владимир Путин назвал атаку, предпринятую Киевом, актом терроризма.
Также глава МИД России Сергей Лавров назвал ложью слова западных политиков о том, что они не поощряют удары по России. Он отметил, что Запад поставляет всё более дальнобойные вооружения Киеву и при этом говорит, что не поощряет удары по России.