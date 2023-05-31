Берлин, 31 мая, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В кабинете министров Германии считают законными удары украинской армии по территории России. Об этом 31 мая на брифинге сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Он назвал легитимными с точки зрения международного права удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России оружием украинского производства.

«Международное право считает такие удары легитимными», — заявил Хебештрайт.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан заявил, что расходы Германии на поддержку Украины в конфликте с Россией к концу 2023 года могут превысить 160 млрд долларов, или 4% ВВП.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле глава министерства обороны Германии Борис Писториус счёл приемлемыми удары ВСУ по территории России. При этом министр отметил, что в вопросе будущих поставок оружия и боеприпасов Западу необходимо отдавать себе отчёт, что поставки запрещённых во всём мире типов бомб недопустимы.

Утром 30 мая произошла атака дронов на жилые дома в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Президент Владимир Путин назвал атаку, предпринятую Киевом, актом терроризма.

Также глава МИД России Сергей Лавров назвал ложью слова западных политиков о том, что они не поощряют удары по России. Он отметил, что Запад поставляет всё более дальнобойные вооружения Киеву и при этом говорит, что не поощряет удары по России.