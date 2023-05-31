Тула, 31 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в заседании итоговой коллегии Минпромторга России 2022–2023 гг., которое провел 31 мая в Москве заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В формате видеообращения участников заседания поприветствовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Александр Дюмин

Денис Мантуров отметил, что устойчивость реального сектора в прошлом году стала результатом последовательной многолетней работы по развитию российской промышленности. Совместно с бизнесом, регионами, деловыми объединениями сформирована действенная инфраструктура мер государственной поддержки. Об эффективности выстроенной промышленной политики свидетельствуют результаты прохождения кризисных периодов. «Все нестандартные вызовы мы преодолели, не меняя подходов к управлению отраслями. Такая преемственность обеспечила стабильность ведения бизнеса, что позволило чётко следовать курсу на импортозамещение, локализацию и увеличение добавленной стоимости. Только благодаря этому задача достижения технологического суверенитета выполнима в достаточно сжатые сроки», — подчеркнул Денис Мантуров.

Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Александр Дюмин принял участие в коллегии Минпромторга РФ

Алексей Дюмин отметил деятельность правительства РФ в условиях пандемии коронавируса, когда продолжилась работа по национальным проектам и целям, стратегическим проектам и текущим вопросам. Вместе с тем удалось перестроить работу целых отраслей промышленности и организовать выпуск новой продукции.

«Комиссия Госсовета по направлению «Промышленность», как и в ковидный период, весь прошедший год находилась в тесном, практически ежедневном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли. Оперативно реагировали на изменяющуюся ситуацию в производственной сфере, формируя предложения в правительственный план первоочередных действий. Многое сделано, но ещё больше нам предстоит сделать. Задачи, стоящие перед экономикой страны, сложные, но посильные», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Александр Дюмин принял участие в коллегии Минпромторга РФ

Губернатор поблагодарил Дениса Мантурова и его команду за слаженную профессиональную работу. По его словам, все регионы отмечают беспрецедентную поддержку промышленности на федеральном уровне. Глава региона обратил внимание на то, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов важно повышать качество регуляторной среды, отменять изжитые стандарты, подходы, излишние требования. Во взаимодействии с промышленными предприятиями и экспертами комиссия будет формировать такие предложения и отрабатывать их с правительством РФ.

«Планируем в этом году продолжить совместную работу по подготовке предложений по первостепенным для страны направлениям», — подытожил Алексей Дюмин.