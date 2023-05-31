Вашингтон, 31 мая, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Американский актёр Джон Бизли, который известен по исполнению ролей в сериалах «Любовь вдовца» и «Мандалорец», скончался на 80-м году жизни. Об этом 31 мая сообщило издание ET.

ImagePressAgency/face to face/Global Look Press Джон Бизли

Отмечается, что сын актёра Майк Бизли подтвердил эту новость в своём Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я потерял лучшего друга. Говорят, вам никогда не следует встречаться со своими героями, потому что они оказываются не теми, кем вы их представляли. Это так неправильно. Моим героем был мой отец», — написал он.

Джон Бизли родился 26 июня 1943 года в Омахе (штат Небраска) и начал интересоваться актёрским мастерством в возрасте 40 лет. В первый раз его имя в титрах появилось на экранах в 1989 году. За время актёрской карьеры он исполнил роли более чем в 60 проектах. Среди них сериалы «Любовь вдовца» и «Мандалорец» (по вселенной «Звёздных войн»), а также фильмы «Заклинание», «Ординатор», «Закон Хэрри» и «Тримей».