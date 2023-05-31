Москва, 31 мая, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что британские чиновники являются законной целью России, не лишено сарказма, но имеет юридическую подоплёку и подразумевает международное право. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политический аналитик Павел Шипилин.

Пресс-служба «Сколково»/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Ранее Медведев в своём Twitter-аккаунте написал, что любое британское должностное лицо необходимо рассматривать как законную военную цель для России. Он указал на то, что Великобритания своими действиями и высказываниями, одобряющими терроризм Украины, де-факто ведёт против России необъявленную войну. Так политик отреагировал на заявление британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть право «проецировать силу» за пределы своих границ.

Шипилин напомнил, что Дмитрий Медведев имеет юридическое образование.

«Почти каждое выступление Медведева можно воспринимать как профессиональный утончённый троллинг. Он юрист и часто ссылается на законы, что придает вес его аргументам. Он совершенно обоснованно напоминает, что взаимоотношения между странами регулируются международным правом, напоминает о базовых принципах западным политикам, которые выходят за рамки правового поля. Дмитрий Анатольевич пытается объяснить британцам, что их хамские высказывания ставят их вне закона», — считает Шипилин.

Эксперт отметил, что зампред Совбеза использует конструктивные высказывания, не говорит о мести, а применяет правовые категории. Также Шипилин согласен с тем, что Лондон сейчас выступает чуть ли не главным агрессором в украинском конфликте, который подталкивает к участию в спонсировании Киева вооружением другие западные страны.

«Британия — это голова, а бицепсы — это США. Британцы — главные враги России, без сомнения. Если, условно, Британия бы исчезла, то и агрессия во многих странах исчезла бы. Возможно и Штаты поубавили бы обороты», — предполагает политолог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова Дмитрия Медведева.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Британии Джеймс Клеверли в ходе совместной пресс-конференции в Таллине с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной заявил, что Украина якобы имеет легитимное право наносить удары за пределами своей территории по объектам в России. Так руководитель британского ведомства прокомментировал атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, которая произошла утром 30 мая.