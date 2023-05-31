Москва, 31 мая, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Вопрос о создании международной резервной валюты на основе корзины валют стран — членов БРИКС может быть затронут на саммите объединения в ЮАР, в данный момент ведётся обсуждение такой возможности. Об этом 31 мая заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук во время выступления в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

Как указал Оверчук, слова которого процитировало ТАСС, в данный момент страны — участницы БРИКС ведут обсуждение возможности создания международной резервной валюты на основе корзины своих валют для использования её в расчётах между собой.

«Что касается перспектив валюты отдельных государств, которые входят в БРИКС, то эта идея сегодня находится на рассмотрении министерств финансов, центральных банков этого объединения. Этот вопрос требует детального экспертного осмысления. <…> Мы не исключаем, что такая тема будет затронута и в ходе саммита БРИКС в ЮАР», — сказал он.

Зампред правительства отметил, что ранее предложения о создании единой валюты объединения звучали и в Латинской Америке, и о них заявлял также и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Эти идеи сегодня витают в мире», — заключил Оверчук.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая обозреватель французского издания AgoraVox Александр Лемуан сообщил, что правительство Бразилии предложило создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара США. Он уточнил, что власти Бразилии и ЮАР настаивают на введении общей валюты из-за зависимости от доллара.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая заявил, что переход в торговле на национальные валюты оздоровит мировую экономику. Он уточнил, что это объективный процесс, который будет только набирать темпы.