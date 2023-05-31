Дербентский район, Дагестан, 31 мая, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села Рубас в Дербентском районе Гаджикурбана Байрамбегова. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Сотрудники правоохранительных органов доставили его в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как уточнили в МВД, подозреваемый ― 58-летний местный житель. Мужчина сам сдался сотрудникам полиции и дал признательные показания.

«Он пояснил, что у него с убитым был серьёзный конфликт из-за недвижимости, мирно разрешить который не удавалось в течение длительного времени», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, главу села Рубас Дербентского района убили 31 мая примерно в полдень у своего дома.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане 31 мая убили главу села Рубас в Дербентском районе Гаджикурбана Байрамбегова. Преступник выстрелил в него из огнестрельного оружия и скрылся на автомобиле.

Гибель Байрамбегова подтвердил пресс-секретарь администрации Дербентского района Айдын Мамедов.

Убийство главы одного из сёл Дербентского района произошло в день, когда глава Дагестана Сергей Меликов совершает рабочую поездку в этот район. О населённом пункте Рубас известно, что он находится в 20 километрах к юго-востоку от города Дербента. В селе проживают немногим более трёх тысяч жителей.