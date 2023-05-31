Киров, 31 мая, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» начнет 1 июня работу в Кировской области. Основной задачей фонда является комплексное сопровождение ветеранов СВО и их семей. Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, здесь им будут оказывать помощь по принципу единого окна. Сегодня губернатор Александр Соколов вместе с почетными гостями ознакомился с направлениями работы фонда, а также за круглым столом побеседовал с ветеранами СВО и членами их семей.

Пресс-центр правительства Кировской области В Кировской области открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

Участникам мероприятия рассказали, что в числе задач филиала фонда — содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов. Все эти задачи будут реализованы в региональном филиале.

Пресс-центр правительства Кировской области В Кировской области открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Пресс-центр правительства Кировской области В Кировской области открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

«Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно, — отметила председатель фонда Анна Цивилева. — Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям — справедливость, забота, уважение. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов».

Пресс-центр правительства Кировской области В Кировской области открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

Для работы в филиале прошли подготовку 25 социальных координаторов, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам.

Пресс-центр правительства Кировской области В Кировской области открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

«Что понравилось в организации нашего, кировского отделения, это то, что коллеги пошли по пути подготовки социальных координаторов из состава членов семей военнослужащих — это матери и жены наших защитников. Они и сами понимают, с какими проблемами сталкиваются семьи, какие потребности есть у их мужей, — отметил губернатор. — Слова благодарности всем, кто помогали буквально за месяц превратить это помещение в комфортный фонд. Логистика очень хорошо выстроена, за несколько минут можно сразу составить маршрут получения помощи для каждого обратившегося, будь то военнослужащий или любой из членов его семьи. Область большая, и хорошо, что фонд располагается рядом с вокзалами, чтобы удобно было добираться из других населенных пунктов. И рядом министерство социального развития, чтобы можно было решать более сложные случаи, где требуется дополнительная помощь».

Пресс-центр правительства Кировской области В Кировской области открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

Еще одна задача фонда — вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В беседе с военнослужащими и членами их семей глава региона Александр Соколов обратил на эту задачу особое внимание и призвал бойцов стать активными участниками встреч с учащимися региона, а также детьми, которые приедут на отдых с освобожденных территорий Запорожской области, из подшефного Кировской области Веселого.

Пресс-центр правительства Кировской области В Кировской области открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

Кроме того, фонд «Защитники Отечества» будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Кировской области возглавил Александр Матвеев, ранее занимавший должность заместителя управляющего Фонда социального страхования по Кировской области и курировавший направление по комплексной реабилитации пострадавших на производстве.

Пресс-центр правительства Кировской области В Кировской области открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

«Важную миссию в работе фонда, поддержке защитников Родины будут выполнять 25 социальных координаторов. Все они прошли специальное обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Они будут персонально сопровождать всех ветеранов и семьи погибших бойцов. Чуткость, справедливость, забота и уважение к героям, которые решительно встали на защиту своей страны, — эти главные ценности разделяют все сотрудники фонда», — подчеркнул Александр Матвеев.

Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В состав наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.