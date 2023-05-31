Мапуту, 31 мая, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью слова западных политиков о том, что они не поощряют удары по России. Об этом глава МИД заявил 31 мая на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Когда Запад поставляет всё более дальнобойные вооружения Киеву и говорит, что не поощряет удары по России — это ложь», — сказал Лавров.

Во время визита в Бурунди 30 мая Лавров заявил, что заявления коллективного Запада о том, что передаваемое Украине оружие не должно использоваться против территории России, — очередная ложь. При этом глава МИД России уточнил, что теперь Киев перешёл к террористическим методам, для которых использует западное оружие. Как уточнил министр, российская сторона давно дала понять, чем она считает угрозы представителей властей Украины и стран Запада, из заявлений которых можно сделать вывод, что западные государства прямо поддерживают геноцид.

О том, что предпринятая Киевом атака беспилотников на мирные объекты Москвы и Подмосковья является актом терроризма, заявил 30 мая Владимир Путин.

Утром 30 мая произошла атака дронов на жилые дома в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.