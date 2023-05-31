Вашингтон, 31 мая, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Чиновники западных стран уверены, что атаки на территорию России были организованны Украиной. Об этом сообщило издание Financial Times в статье, посвященной недавнему нападению диверсантов на Белгородскую область.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Несмотря на публичные отрицания со стороны украинских чиновников по поводу атак на российскую территорию, западные чиновники убеждены, что Киев стоит за рядом операций на территории своего врага», — говорится в тексте.

По информации издания, западные сторонники Украины обеспокоены последними атаками на Россию, поскольку они неоднократно призывали Киев не использовать оружие НАТО для этих целей.

«Украинцы рассматривают цели в новых российских регионах и внутри России как в равной степени честную игру», — заявил изданию неназванный западный чиновник.

По его словам, в Киеве аргументируют свои действия «оборонительными задачами».

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая диверсионно-разведывательная группа ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Для обеспечения безопасности жителей области власти ввели правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения.

Миномётному и артиллерийскому обстрелам подверглись жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали 12 мирных жителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на населённые пункты Белгородской области.