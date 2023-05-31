Варшава, 20 мая, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед поляками за Волынскую резню. Об этом в интервью Onet заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По словам дипломата, вопрос о тех событиях необходимо озвучить на высшем уровне, так как именно Киев блокирует его обсуждение при контактах между двумя сторонами. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что украинский лидер должен взять на себя больше ответственности, раз украинское государство этого не сделало раньше.

«Прошу прощения, просим о прощении ― эта формула очень хорошо работает в польско-украинских отношениях», ― подчеркнул он.

Ясина также напомнил, что поляки как государство взяли на себя ответственность за преступления, совершённые Польшей в отношении украинцев.

«Недостаёт такой ответственности со стороны Украины, хотя многое изменилось к лучшему», ― посетовал представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский заявил, что Польше следует объявлять врагами польского народа всех тех украинцев, которые восхваляют украинского националиста Степана Бандеру.

11 июля в Польше отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против польского населения Волыни. В 1943 году Украинская повстанческая армия (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко убила польских жителей в почти 150 населённых пунктах Волыни (северо-западная Украина). Это событие получило в истории название Волынская резня. Всего в 1943–1945 годах на Волыни и в Восточной Галиции погибли около 100 тысяч этнических поляков, многие из которых — от рук украинских националистов.