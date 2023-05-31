Москва, 31 мая, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Уроженец Калмыкии, 42-летний мужчина, который на протяжении 9 лет издевался над двумя дочерями, найден мёртвым в своей камере СИЗО №4 в Москве. Мужчина совершил суицид через 3 дня после того, как поступил в СИЗО из изолятора временного содержания. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Richard Bistrong Камера СИЗО

«Арестованный по статьям 131 УК РФ «Изнасилование», ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», часть 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийства» покончил с собой в камере СИЗО. Около 4 часов утра 30 мая тело 42-летнего арестованного нашли в помещение камеры. Видеонаблюдение в камере не охватывает место суицида. Сейчас тело погибшего направлено в судебный морг», — сообщил собеседник.

25 мая стало известно, что над двумя студентками из Москвы много лет издевался их отец. Помимо постоянных избиений девочки с 2014 года подвергались сексуальному насилию. 22-летняя Диана и 20-летняя Арина (имена изменены) 24 мая заявили в полицию на своего отца и предоставили следствию доказательства изнасилований и побоев, после этого 42-летнего мужчину задержали, а позже арестовали на два месяца.

Издевательства над Дианой и Ариной начались еще в 2014 году, тогда вся семья жила в Калмыкии. Дочери постоянно становились свидетелями домашнего насилия. Отец нередко избивал их мать, и однажды даже сломал женщине ребра. Девочки пытались вызывать полицию, но приезжавшие к ним сотрудники уезжали, после проведения беседы с их отцом. По данным ИА Регнум, мужчина сам когда-то работал в правоохранительных органах.

По информации следствия, в 2014 году отец Дианы и Арины первый раз их изнасиловал. Чтобы дочери никому об этом не рассказали, мужчина использовал угрозы. Девочкам он неоднократно повторял, что убьёт их обеих, если они расскажут кому-то о случившемся.

В 2020 году Арина переехала в Москву, где поступила в вуз. Спустя два года в столицу перебралась уже вся семья. 19 мая 2023 года в гости к Диане в московскую квартиру пришел молодой человек, отца в этот момент не было дома, сообщил источник. Но через час мужчина неожиданно вернулся домой. Увидев молодого человека, он разозлился, стал угрожать и выставил парня за дверь. Молодой человек испугался, что мужчина в таком состоянии может что-то сделать с Дианой и вызвал полицию. Приехавшим на место сотрудникам Диана под угрозами отца соврала, что у них все нормально и её жизни ничего не угрожает. После приезда полиции отец изнасиловал Диану в очередной раз, рассказал собеседник.

«Видимо для девушки это стало последней каплей. Она вспомнила, что отец после преступления использовал салфетки, которые выкинул в мусорку. Девушка собрала улики и пошла писать заявление в полицию. Помимо Дианы заявления написала и Арина. Мужчину задержали в тот же день и поместили в ИВС», — указал источник.

Сейчас девушки работают с психологом, который помогает им справиться с последствиями многолетних издевательств со стороны отца.