Мужчина, девять лет насиловавший двух дочерей, покончил с собой в СИЗО
Москва, 31 мая, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Уроженец Калмыкии, 42-летний мужчина, который на протяжении 9 лет издевался над двумя дочерями, найден мёртвым в своей камере СИЗО №4 в Москве. Мужчина совершил суицид через 3 дня после того, как поступил в СИЗО из изолятора временного содержания. Об этом ИА Регнум сообщил источник.
«Арестованный по статьям 131 УК РФ «Изнасилование», ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», часть 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийства» покончил с собой в камере СИЗО. Около 4 часов утра 30 мая тело 42-летнего арестованного нашли в помещение камеры. Видеонаблюдение в камере не охватывает место суицида. Сейчас тело погибшего направлено в судебный морг», — сообщил собеседник.
25 мая стало известно, что над двумя студентками из Москвы много лет издевался их отец. Помимо постоянных избиений девочки с 2014 года подвергались сексуальному насилию. 22-летняя Диана и 20-летняя Арина (имена изменены) 24 мая заявили в полицию на своего отца и предоставили следствию доказательства изнасилований и побоев, после этого 42-летнего мужчину задержали, а позже арестовали на два месяца.
Издевательства над Дианой и Ариной начались еще в 2014 году, тогда вся семья жила в Калмыкии. Дочери постоянно становились свидетелями домашнего насилия. Отец нередко избивал их мать, и однажды даже сломал женщине ребра. Девочки пытались вызывать полицию, но приезжавшие к ним сотрудники уезжали, после проведения беседы с их отцом. По данным ИА Регнум, мужчина сам когда-то работал в правоохранительных органах.
По информации следствия, в 2014 году отец Дианы и Арины первый раз их изнасиловал. Чтобы дочери никому об этом не рассказали, мужчина использовал угрозы. Девочкам он неоднократно повторял, что убьёт их обеих, если они расскажут кому-то о случившемся.
В 2020 году Арина переехала в Москву, где поступила в вуз. Спустя два года в столицу перебралась уже вся семья. 19 мая 2023 года в гости к Диане в московскую квартиру пришел молодой человек, отца в этот момент не было дома, сообщил источник. Но через час мужчина неожиданно вернулся домой. Увидев молодого человека, он разозлился, стал угрожать и выставил парня за дверь. Молодой человек испугался, что мужчина в таком состоянии может что-то сделать с Дианой и вызвал полицию. Приехавшим на место сотрудникам Диана под угрозами отца соврала, что у них все нормально и её жизни ничего не угрожает. После приезда полиции отец изнасиловал Диану в очередной раз, рассказал собеседник.
«Видимо для девушки это стало последней каплей. Она вспомнила, что отец после преступления использовал салфетки, которые выкинул в мусорку. Девушка собрала улики и пошла писать заявление в полицию. Помимо Дианы заявления написала и Арина. Мужчину задержали в тот же день и поместили в ИВС», — указал источник.
Сейчас девушки работают с психологом, который помогает им справиться с последствиями многолетних издевательств со стороны отца.