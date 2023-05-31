Вашингтон, 31 мая, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Американский сенатор Линдси Грэм анонсировал контрнаступление Украины в Донбассе в ближайшие дни. Как он заявил 31 мая, украинский президент Владимир Зеленский ознакомил его со своими планами во время их переговоров в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сенатор Линдси Грэм

По утверждению сенатора, он ознакомился с подробным разбором всех военных планов Украины. Грэм заявил, что Киев якобы уже начал формировать условия для проведения контрнаступления.

«В предстоящие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию мощи украинцев», — процитировало его Politico.

По мнению Грэма, первичной задачей Киева должно стать «возвращение стратегически важных позиций». По словам сенатора, он заверил президента Украины, что готов помогать в дальнейшем военном обеспечении Киева.

Ранее МВД России объявило Грэма в розыск после его слов об «удачных инвестициях» в смерть русских на Украине. По какой именно статье ведомство разыскивает сенатора, не уточняется, однако перед этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить против него уголовное дело за русофобские высказывания.

Как сообщало ИА Регнум, Грэм заявил, что Вашингтон ещё никогда «так удачно» не тратил деньги, как в процессе смерти россиян на Украине. Видеозапись его слов, сказанных на встрече с Зеленским, распространилась в Сети в минувшие выходные. На его слова отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трудно представить больший позор для страны, чем подобные высказывания её сенатора. Вскоре СМИ сообщили, что Грэм якобы не называл смерть русских удачной тратой денег, а его фразы были смонтированы, но в МИД России сочли такие заявления позорными и отметили, что и не сомневались, что западные оппоненты «включат дурака».