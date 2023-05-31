Москва, 31 мая, 2023, 14:19 — ИА Регнум. С наступлением устойчивых круглосуточных положительных температур воздуха в Москве начинаются стартуют мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом сезоне специалисты Комплекса городского хозяйства российской столицы намерены отремонтировать 31 участок Московской кольцевой автодороги (МКАД). Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, асфальт будет заменен на площади 1,3 млн кв. м ключевой кольцевой магистрали города.

(сс) sumanamul15 Укладчики асфальта

По словам заместителя мэра, «дорожные службы регулярно проверяют состояние покрытия, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену». В осенне-зимний период «интенсивное движение и резкие перепады температур оказывают повышенную нагрузку на дорожное полотно, что приводит к образованию колейности».

Бирюков сообщил, что асфальт заменят на 13 участках внутренней стороны и восьми — внешней, транспортных развязках Бесединская, Прудищенская и Успенская. Работы пройдут на шести участках дорожно-мостовых сооружений, включая Ленинградскую эстакаду, Каширский путепровод и Яузский мост. Специалисты Комплекса городского хозяйства будут вести работы преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения.

До конца года на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах Москвы будет обновлено более 23 млн. квадратных метров асфальтобетонных покрытий.