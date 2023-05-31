Москва, 31 мая, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в Думу на рассмотрение законопроект о праве лиц, имеющих судимость, служить в армии по контракту во время мобилизации. Текст документа 31 мая обнародовали в электронной базе законодательного органа.

Mil.ru Андрей Картаполов

«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту», — написали авторы законопроекта в пояснительной записке.

Законопроект также предусматривает призыв судимых граждан на военную службу в рамках мобилизации. Это не распространяется на тех, кого осудили за терроризм, госизмену, шпионаж, изнасилование и другие преступления, относящиеся к особо тяжким.

«Лицу, освобождённому от наказания, либо судимость которого погашена, выдается документ, подтверждающий его освобождение от наказания или погашение судимости», — говорится в законопроекте.

Ранее, 19 мая 2023 года зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года в Вооружённые силы приняли на службу по контракту и в рамках добровольных формирований более 117 тысяч человек.

По данным Минобороны на 6 мая, минимальный размер денежного довольствия военнослужащих, участвующих в СВО, составил 204 тысячи рублей.