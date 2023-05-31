Донецк, 31 мая, 2023, 14:14 — ИА Регнум. В результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских войск погибли три мирных жителя. Об этом 31 мая сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела ДНР

«Пока три человека погибшие», — привело слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что все указанные лица скончались до прибытия к ним экипажей скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ВСУ обстреляли Калининский район Донецка из реактивных систем залпового огня. Предположительно, это были американские РСЗО HIMARS.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил героизм жителей Донецка и Луганска, которые последние девять лет находятся под постоянными обстрелами киевского режима. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности республик Донбасса и других новых регионов России проводится спецоперация.