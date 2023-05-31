Москва, 31 мая, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Парламент Латвии с третьей попытки избрал президентом страны действующего главу МИД Эдгара Ринкевичса.

IMAGO/Giannis Panagopoulos / Eur/Global Look Press Эдгар Ринкевич

Министр баллотировался на пост главы государства от партии «Новое Единство». В третьем туре за него проголосовало 52 парламентария.

За кандидата «Объединенного списка» Улдиса Пиленса голоса отдали 25 депутатов.

Ранее 31 мая в ходе первого тура голосования в сейме ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов, передавало агентство LETA. При этом Ринкевичс лидировал с показателем в 42 голоса. Кандидат от «Объединённого списка» Пиленс тогда набрал только 25 голосов, что позволило ему пройти во второй тур. За кандидата от «Прогрессивных» Элину Пинто проголосовали 10 депутатов.

Для победы было необходимо набрать не менее 51 голоса.

Действующий президент Латвии Эгил Левитс ранее принял решение не баллотироваться на второй срок.

Ринкевичс уже известен своими антироссийскими заявлениями. Так, в декабре прошлого года он призвал НАТО позволить Киеву использовать западное оружие для ударов по России. По его мнению, Запад не должен опасаться эскалации конфликта.