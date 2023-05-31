Мапуту, 31 мая, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на слова посла США в ЮАР насчёт поставок оружия в Россию. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике 31 мая глава российского дипломатического ведомства призвал американского посла не лезть в чужие дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Если послу США в ЮАР что-то показалось, то надо знать свое место и не лезть в чужие дела», — сказал Лавров.

Министр добавил, что по теме поставок вооружений Россия никогда не нарушала международные нормы, а вот западные страны их нарушают, декларировав нейтралитет в отношении событий на Украине, накачивают страну огромным количеством современных вооружений.

Глава МИД также посоветовал американским послам заняться собственным имиджем.

Лавров 31 мая прибыл с официальным визитом в столицу Мозамбика. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, это третья страна за день, которую посетит министр в рамках африканского турне.

Ранее посол США в ЮАР Рубен Бригетти заявил, что республика якобы поставляет вооружения российской армии. Посол сослался на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР. Это судно находилось на военной базе с 6 по 8 декабря 2022 года. Американская сторона уверена, что на корабль грузили оружие и боеприпасы для отправки в Россию. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США извинился за свои слова.