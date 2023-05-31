Киев, 31 мая, 2023, 14:11 — ИА Регнум. У украинской певицы Инны Вороновой, ранее задержанной за съёмку работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве, Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски. Об этом со ссылкой на источник в окружении исполнительницы сообщил Telegram-канал «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«Обыск проводила СБУ. Ей вручили повестку, скоро будет суд по мере пресечения», ― пояснил собеседник издания.

Воронову задержали более двух недель назад за съёмки работы украинской системы ПВО в Киеве. Певице предъявили обвинение по статье УК Украины о несанкционированном распространении информации о работе ВСУ.

Ранее Воронова опубликовала у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео, где было видно откуда интенсивно работает система ПВО. Предположительно, в кадр попал прилёт ракеты «Кинжал» по американскому занитному ракетному комплексу Patriot.

Позднее певица через соцсеть извинилась перед украинским народом, заявив, что совершила необдуманный поступок.

Как сообщало ИА Регнум, несколько дней назад стало известно о том, что в Киеве полиция начала задерживать жителей, которых подозревают в съёмке работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

По данным Telegram-канала «Реальный Киев», правоохранители задержали 33 человека, их передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). При этом официально киевская полиция подтвердила задержания двух человек, снимавших работу украинской ПВО в Киеве. Молодых людей доставили в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативники.

В офисе президента Украины заявили, что публикация подобных фото и видео наносит урон безопасности страны и может расцениваться как преступная халатность.