Москва, 31 мая, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В июне в регионах Центральной России ожидаются заморозки. Об этом 31 мая сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Александр Щербак/ТАСС Погода

Как напомнил синоптик, в ночь на 31 мая в северо-западной части Европейской России снова наблюдались заморозки.

«По нашим прогнозам, несмотря на завтрашнее начало календарного лета, это далеко не последние заморозки в северо-западных и центральных областях европейской части нашей страны», — написал он.

Леус уточнил, что в ночь на 1 июня северо-западные и центральные регионы Европейской России будут укрыты облаками, что спасёт их от сильного понижения температуры воздуха в ночной период, однако в ряде районов она снизится до +2…+3 °C.

Синоптик добавил, что после этого снова создадутся благоприятные для ночных заморозков условия

«Понижение минимальных температур до 0…−3 °C ожидается в ночные часы 2, 3 и 4 июня в отдельных районах Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. По ночам в субботу и в воскресенье заморозки ожидаются также в Тверской и Смоленской областях, а в ночь на воскресенье в их число добавится и Калужская область», — отметил он.

Также Леус указал, что в Москве и Подмосковье в ночь на 1 июня температура воздуха понизится до +3 °C, а в ночь на 3 июня — до +2 °C, в результате чего станет возможно формирование заморозков на поверхности почвы. При этом он пообещал, что со следующей недели значения температуры воздуха повысятся.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредили, что сразу в пяти регионах Дальневосточного федерального округа ожидаются ливни с грозами и сильный ветер, которые могут нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение. По информации синоптиков, такие погодные явления вероятны в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях.