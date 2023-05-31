Москва, 31 мая, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает против прекращения огня на Украине, она тем самым подтверждает свою ястребиную позицию, которая состоит в том, чтобы продолжать военные действия. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 мая заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). Так он прокомментировал соответствующее заявление руководителя ЕК.

Урсула фон дер Ляйен

По словам парламентария, желание продолжать военные действия на Украине в полной мере вписывается в концепцию Запада — как США, так и их главных стратегических союзников в Европе. Но при этом, как полагает Новиков, в словах Урсулы фон дер Ляйен действительно есть некая доля правды, так как Россия должна добиваться достижения целей СВО.

«Если конфликт замораживается в его нынешнем виде, то это означает не снятие проблемы, а её продление на бесконечно долгий срок, — сказал Новиков.— Это не соответствует интересам России и украинского народа (если под ним понимать не правящий там режим, а абсолютное большинство граждан страны). Другое дело, что речь должна идти, конечно, не о выводе российских войск, о чём заявляет фон дер Ляйен, а о том, чтобы добиться целей СВО. К которым, я напомню, относится не только обеспечение безопасности Донбасса, но также и демилитаризация, и денацификация Украины».

Новиков подчеркнул, что выполнение именно этих условий обеспечит долгосрочный мир в Европе.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов заявил корреспонденту ИА Регнум, что реплика фон дер Ляйен в действительности свидетельствует о том, что ЕС до сих пор не готов серьёзно обсуждать интересы Российской Федерации и вопросы, связанные с её национальной безопасностью.

По его словам, такие ультимативные заявления о том, что конфликт должен продолжаться до полной победы, ведут только к дальнейшей эскалации. И если бы у европейских политиков была политическая воля и желание начать серьёзные переговоры по деэскалации и подлинному мирному урегулированию, то тональность высказываний Урсулы фон дер Ляйен была бы совершенно иная.

«Как мы знаем, уже многие государства выдвинули свои предложения по мирному урегулированию. Но вот Европейский союз этого не сделал. Он солидаризировался с пунктами Зеленского, которые не только не учитывают российской точки зрения, но и стопроцентно ей противоречат», — констатировал Денисов.

Как полагает эксперт, в такой ситуации «выйти на какой-то серьёзный документ», просто невозможно.

Ранее глава Еврокомиссии выразила уверенность в том, что прекращение огня на Украине якобы привело к дестабилизации региона вдоль линии соприкосновения, а конфликт остался бы замороженным. Свою точку зрения она аргументировала тем, что никто не будет инвестировать в экономику Украины и восстанавливать её. Справедливый мир, по мнению фон дер Ляйен, должен означать вывод российских войск и техники. Кроме того, она пообещала, что ЕС не станет принимать никаких решений по украинскому вопросу без консультаций с киевским режимом, а также заявила о необходимости выработать гарантии безопасности для Украины.

Подобная риторика для Урсулы фон дер Ляйен не нова. Выступая 19 мая на саммите G7 в Японии, она уже высказывала аналогичное мнение и, более того, призналась, что считает недопустимыми равноправные переговоры о мире между Россией и Украиной. По её мнению, Киев должен отвергать все инициативы о мирных переговорах.