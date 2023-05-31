Посёлок городского типа Шаховская, Московская область, 31 мая, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В Подмосковье школьник напал с ножом на бабушку, дедушку и прабабушку, пока те спали, сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По информации источника, инцидент произошёл 31 мая около двух ночи в частном доме в деревне Щемелинки.

«14-летний школьник ни с того ни с сего набросился с ножом на своих спавших родственников: 59-летнюю бабушку, 60-летнего дедушку и 84-летнюю прабабушку», — говорится в сообщении.

Пострадавшие сумели вызвать скорую, их госпитализировали с серьёзными ранениями.

Уточняется, что мальчик с 2022 года живёт с бабушкой и дедушкой после того как отца отправили в СИЗО. Мать подростком не интересуется и не участвует в его воспитании.

Как сообщало 26 мая ИА Регнум, в Сочи 23-летний парень набросился на сотрудников полиции, когда те подошли проверить состояние его здоровья. Молодой человек пытался нанести удар ножом полицейскому. При задержании правоохранители применили табельное оружие, парень получил ранение ноги. В отношении задержанного теперь возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.