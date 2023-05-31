Мапуту, 31 мая, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Россия готова осуществлять поставки Мозамбику продукции военного назначения для обеспечения обороноспособности и антитеррористического потенциала страны. Об этом 31 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Мапуту.

Mid.ru Сергей Лавров

«В развитие имеющегося здесь уже хорошего опыта будем готовы поставлять мозамбикским друзьям продукцию военного назначения», — сказал он.

Глава МИД уточнил, что Москва готова вести такие поставки также и для обеспечения обороноспособности и повышения антитеррористического потенциала африканского государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Мозамбика. Как уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова, это третья страна за день, которую посетит глава российского внешнеполитического ведомства в рамках африканского турне.

Также 30 мая министры иностранных дел России и Бурунди Сергей Лавров и Альбер Шингиро провели плодотворные и полезные переговоры в Бужумбуре. Стороны обсудили широкий спектр вопросов.