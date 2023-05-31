Дербентский район, Дагестан, 31 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В Дагестане убили глава села Рубас в Дербентском районе Гаджикурбан Байрамбегов. Преступники выстрелили в него из огнестрельного оружия и скрылись на автомобиле, сообщило 31 мая РИА «Дагестан».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По данным источника в силовых структурах региона, чиновника убили в момент, когда он выходил из здания местной администрации. После этого преступники скрылись. Их уже ищут, место происшествия оцепили.

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Местные паблики пишут, что один из местных жителей взял вину на себя. Он позвонил по номеру экстренных служб и сообщил, что застрелил главу села Рубас, информирует Telegram-канал «Что там у дагестанцев». По данным источника канала, гибель Байрамбегова подтвердил пресс-секретарь администрации Дербентского района Айдын Мамедов.

Убийство главы одного из сёл Дербентского района произошло в день, когда глава Дагестана Сергей Меликов совершает рабочую поездку в этот район. О населённом пункте Рубас известно, что он находится в 20 километрах к юго-востоку от города Дербента. В селе проживают немногим более трёх тысяч жителей.

По данным РИА «Дагестан» подозреваемого в убийстве главы села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова уже задержали. Эту информацию в правоохранительных органах пока не подтвердили.