В Дагестане застрелили главу села в Дербентском районе
В Дагестане застрелили главу села Рубас в Дербентском районе Байрамбегова
Дербентский район, Дагестан, 31 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В Дагестане убили глава села Рубас в Дербентском районе Гаджикурбан Байрамбегов. Преступники выстрелили в него из огнестрельного оружия и скрылись на автомобиле, сообщило 31 мая РИА «Дагестан».
По данным источника в силовых структурах региона, чиновника убили в момент, когда он выходил из здания местной администрации. После этого преступники скрылись. Их уже ищут, место происшествия оцепили.
Местные паблики пишут, что один из местных жителей взял вину на себя. Он позвонил по номеру экстренных служб и сообщил, что застрелил главу села Рубас, информирует Telegram-канал «Что там у дагестанцев». По данным источника канала, гибель Байрамбегова подтвердил пресс-секретарь администрации Дербентского района Айдын Мамедов.
Убийство главы одного из сёл Дербентского района произошло в день, когда глава Дагестана Сергей Меликов совершает рабочую поездку в этот район. О населённом пункте Рубас известно, что он находится в 20 километрах к юго-востоку от города Дербента. В селе проживают немногим более трёх тысяч жителей.
По данным РИА «Дагестан» подозреваемого в убийстве главы села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова уже задержали. Эту информацию в правоохранительных органах пока не подтвердили.