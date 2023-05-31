Хмельницкий, Украина, 31 мая, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Российские войска нанесли серьёзный ущерб ВСУ своим ударом по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области и по хранившимся там ракетам Storm Shadow. Такое мнение выразил автор издания Asia Times в своей статье в среду, 31 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

Стивен Брайен отметил, что потеря самолётов и ракет — в любом случае, серьёзный удар по боеспособности Украины, а потеря Storm Shadow — особенно, несмотря на то, что неизвестно, единственное ли это было оснащённое ими украинское подразделение.

«29 мая россияне атаковали седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове. Пять Су-24 были повреждены или уничтожены, а хранилища ракет Storm Shadow пострадали», — говорится в статье.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ночь на 29 мая нанесли удар высокоточным оружием по аэродромам ВСУ. Он подчеркнул, что все цели удалось поразить: уничтожены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами.

Позднее ИА Регнум сообщило, что «навести» удар ВКС России мог непосредственно глава украинского Минобороны Алексей Резников. Так, он показал в Сети открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с крылатой ракетой Storm Shadow, на которой была эмблема 7-й бригады тактической авиации ВСУ в Староконстанинове в Хмельницкой области, по которой и нанесли удар.