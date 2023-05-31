Лондон, 31 мая, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Киев отрицает причастность к терактам, которые проводит на территории России, но на Западе не верят этим заявлениям. Об этом говорится в статье, опубликованной 31 мая в британской газете Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Один из неназванных западных чиновников сообщил журналистам, что украинская сторона считает террористические атаки на территории России «честной игрой». При этом среди сторонников киевских властей нарастает тревога из-за того, что он использует западное вооружение для нападения на Россию.

«В целом мы не поддерживаем теракты внутри России», — прокомментировал представитель Совета национальной безопасности США вторжение украинских диверсантов в Белгородскую область.

В издании также отметили, что атака с помощью дронов по Москве не вызвала панику в столице.

«Паники среди истеблишмента не было», — сообщил журналистам высокопоставленный чиновник, работающий в московской мэрии.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин, комментируя атаку с помощью беспилотников и другие диверсии украинской стороны, подчеркнул, что Киев выбрал путь ударов по жилым зданиям, пытаясь запугать Россию, и это является террористической деятельностью. Российский лидер отметил, что Москву провоцируют на зеркальные действия, но российская армия наносит удары только военной инфраструктуре.

По данным Минобороны, 30 мая на Москву направили восемь беспилотников, пять из которых российские средства ПВО сбили в Подмосковье. Остальные три, долетевшие до столицы, подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Дроны нанесли незначительные повреждения трём жилым домам на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также легкие травмы получили два человека, им оказали медицинскую помощь на месте.