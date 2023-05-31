Москва, 31 мая, 2023, 13:36 — ИА Регнум. На южнодонецком и запорожском направлениях потери украинской армии составили до 185 военных. Об этом в ходе брифинга 31 мая заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Также российские военные на этих двух направлениях уничтожили две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Представитель Минобороны добавил, что на херсонском направлении за минувшие сутки потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили до 30 военных, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Как сообщало 31 мая ИА Регнум, авиация и артиллерия российских сил за последние сутки уничтожили склады ВСУ с боеприпасами на донецком и запорожском направлениях. Как заявили в Минобороны, российские военные уничтожили склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области, а также склад с ракетно-артиллерийским вооружением 110-й механизированной бригады ВСУ под Донецком.