Москва, 31 мая, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не знает, играет ли президент России Владимир Путин в компьютерные игры. Он этого никогда не видел. Об этом официальный представитель Кремля заявил журналистам на брифинге 31 мая.

Алексей Филиппов/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него», ― подчеркнул Песков.

Днём ранее, 30 мая, во время осмотра выставки в центре «Зотов» в Москве российский лидер пошутил о том, что играет в компьютерные игры по будням, а не по выходным.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 30 мая посетил культурно-образовательный кластер в центре «Зотов». Глава государства поддержал предложение гендиректора компании «Экстра синема» Петра Чиряева оснастить дома культуры в малых городах и сёлах кинозалами. Всего таких залов насчитали порядка 20 тысяч.

Чиряев продемонстрировал российского лидеру цифровой проектор, адаптированный для показов в сельских условиях. Глава компании предложил с помощью этого оборудования обустроить кинозалы в малых городах и сёлах. Путин назвал эту идею отличной.