Первый полет лайнера Sukhoi Superjet New должен пройти 21 июня
Хабаровск, 31 мая, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Первый полёт отечественного пассажирского самолёта Sukhoi Superjet New, созданием которого занимается авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, намечен на 21 июня. Об этом 31 мая рассказал министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов на расширенном заседании правительства региона.
Как уточнил министр, слова которого привёл ТАСС, на фоне сложившейся ситуации производственный центр корпорации «Иркут», который находится в Комсомольске-на-Амуре, усилил работы по созданию Sukhoi Superjet New.
«Первый полёт нового самолёта запланирован на 21 июня», — сказал он.
Романов указал, что уже имеются перспективы поставок нового лайнера авиакомпаниям. Так ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке 89 самолётов Sukhoi Superjet New в течение ближайших семи лет.
При этом министр отметил, что в регионе в целом наблюдается снижение показателей авиационной отрасли на фоне корректировки программы регионального самолёта Sukhoi Superjet 100 из-за отказа в поставках импортного оборудования.
Как сообщало ИА Регнум, 5 мая глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что иностранных компонентов в российских самолётах Sukhoi Superjet New практически не будет. Он уточнил, что сертификация SSJ New находится на стадии завершения, а серийный выпуск начнётся уже в следующем году.