Хабаровск, 31 мая, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Первый полёт отечественного пассажирского самолёта Sukhoi Superjet New, созданием которого занимается авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, намечен на 21 июня. Об этом 31 мая рассказал министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов на расширенном заседании правительства региона.

Anton Bannikov Sukhoi Superjet

Как уточнил министр, слова которого привёл ТАСС, на фоне сложившейся ситуации производственный центр корпорации «Иркут», который находится в Комсомольске-на-Амуре, усилил работы по созданию Sukhoi Superjet New.

«Первый полёт нового самолёта запланирован на 21 июня», — сказал он.

Романов указал, что уже имеются перспективы поставок нового лайнера авиакомпаниям. Так ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке 89 самолётов Sukhoi Superjet New в течение ближайших семи лет.

При этом министр отметил, что в регионе в целом наблюдается снижение показателей авиационной отрасли на фоне корректировки программы регионального самолёта Sukhoi Superjet 100 из-за отказа в поставках импортного оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что иностранных компонентов в российских самолётах Sukhoi Superjet New практически не будет. Он уточнил, что сертификация SSJ New находится на стадии завершения, а серийный выпуск начнётся уже в следующем году.