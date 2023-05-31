Москва, 31 мая, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Ситуация, которая сложилась в Белгородской области из-за обстрелов со стороны украинских войск, вызывает обеспокоенность и тревогу. Об этом 31 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Он отметил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с обстрелами гражданских объектов в регионе со стороны ВСУ.

«Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия пока не услышала ни от одного из западных государств ни одного слова осуждения обстрелов региона со стороны украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской Вячеслав Гладков написал, что за последние сутки на территории региона зафиксировали свыше 260 прилётов боеприпасов со стороны ВСУ. Он добавил, что в Шебекино обстрелами повреждены 29 многоквартирных домов — выбиты окна, посечены фасады, а также 20 частных домовладений. Кроме того, повреждения получили административное здание, торговый центр и сгорел один магазин.

До этого губернатор Белгородской области заявил, что из Шебекинского и Грайворонского округов региона начнут вывозить детей. Он уточнил, что постарается лично их проводить.