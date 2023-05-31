Москва, 31 мая, 2023, 13:19 — ИА Регнум. В Кремле в среду, 31 мая, не стали комментировать слова замглавы Совета Безопасности Дмитрия Медведева, назвавшего британских политиков «законной целью» России.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Я оставляю это без комментариев», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов.

О заявлении Медведева ИА Регнум сообщало ранее. Политик, комментируя слова британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли о праве Украины «проецировать силу» за пределы своих границ, сказал, что любое должностное лицо королевства, разделяющее подобную позицию, может рассматриваться как законная военная цель для России. Как пояснил Медведев, Лондон де-факто ведёт войну с Москвой, поэтому «бестолковые чиновники Британии» должны помнить, что их статус также, по мнению Медведева, можно расценивать как пребывание в состоянии войны.